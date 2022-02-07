Ukraynalılar En Kötü Senaryoya Hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalılar En Kötü Senaryoya Hazırlanıyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Binlerce Rus askeri Ukrayna sınırı yakınında konuşlanmışken Kiev sakinleri Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve NATO'ya baskı kampanyası kapsamında bir sonraki adımının ne olacağını kaygıyla izliyor.

Binlerce Rus askeri Ukrayna sınırı yakınında konuşlanmışken Kiev sakinleri Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve NATO'ya baskı kampanyası kapsamında bir sonraki adımının ne olacağını kaygıyla izliyor. Başkent Kiev yakınlarında bazı Ukraynalılar savaş eğitimi alıyor

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title