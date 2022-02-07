Ukraynalılar En Kötü Senaryoya Hazırlanıyor

Binlerce Rus askeri Ukrayna sınırı yakınında konuşlanmışken Kiev sakinleri Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve NATO'ya baskı kampanyası kapsamında bir sonraki adımının ne olacağını kaygıyla izliyor. Başkent Kiev yakınlarında bazı Ukraynalılar savaş eğitimi alıyor

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