Ukraynalı yüzme antrenörü Morozova iki saat kaldığı enkaz altından sağ çıkarıldı - Haberler

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Ukraynalı yüzme antrenörü Morozova iki saat kaldığı enkaz altından sağ çıkarıldı

AA, Mutlu Demirtaştan - Spor
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Ukraynalı yüzme antrenörü Morozova iki saat kaldığı enkaz altından sağ çıkarıldı

Ukrayna Yüzme Milli Takımı antrenörü Aiyna Morozova, gönüllü olarak çalıştığı binaya yapılan füze saldırısı sonucu iki saat boyunca kaldığı enkaz altından kurtarıldı.

Ukrayna Yüzme Milli Takımı antrenörü Aiyna Morozova, gönüllü olarak çalıştığı binaya yapılan füze saldırısı sonucu iki saat boyunca kaldığı enkaz altından kurtarıldı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çığlıklarını duyan bir gönüllü tarafından kurtarıldığını belirten Morozova, "Bu benim ülkem ve kenarda durmaya niyetim yok. Harkiv'deki bölgesel savunma karargahının birinci katında askerlere gönüllü olarak yemek hazırlıyordum. Bir anda bir füze isabet etti. İki saat boyunca enkaz altında kaldım. Bildiğim tüm dillerde tanrıya dua ettim. Hareket edemiyor ve ağlıyordum. Diri diri gömülü şekilde öleceğimi düşündüm." yorumunu yaptı.

Morozova, Ukrayna Yüzme Federasyonuna gönderdiği e-postada ise yaralarını gösteren bir fotoğrafa yer vererek "Hayattayım, kısmen güvendeyim ve çok üzgünüm." ifadesini kullandı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Ukrayna, Yüzme, Milli, Füze, Spor, Haberler

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