Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, 2018'de kazandığı AP Sakharov Ödülünü teslim aldı
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Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, 2018'de kazandığı AP Sakharov Ödülünü teslim aldı

Eylül ayında cezaevinden çıkan Ukraynalı yönetmen ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov, Avrupa Parlamentosu'nun 2018 yılında kendisine verdiği Sakharov ödülünü Fransa'nın Strasbourg kentinde bugün teslim aldı.

02.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:10
Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, 2018'de kazandığı AP Sakharov Ödülünü teslim aldı

Ukraynalı ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov, Parlamentosu'nun 2018 yılında kendisine layık gördüğü Sakharov ödülünü 'nın Strasbourg kentinde bugün teslim aldı.


Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Sentsov, "Ödülü tüm Rus hapishanelerinde bulunan siyasi mahkumlar adına alıyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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