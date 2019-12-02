Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov, 2018'de kazandığı AP Sakharov Ödülünü teslim aldı
Eylül ayında cezaevinden çıkan Ukraynalı yönetmen ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov, Avrupa Parlamentosu'nun 2018 yılında kendisine verdiği Sakharov ödülünü Fransa'nın Strasbourg kentinde bugün teslim aldı.
Ukraynalı yönetmen ve insan hakları savunucusu Oleg Sentsov, Avrupa Parlamentosu'nun 2018 yılında kendisine layık gördüğü Sakharov ödülünü Fransa'nın Strasbourg kentinde bugün teslim aldı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Sentsov, "Ödülü tüm Rus hapishanelerinde bulunan siyasi mahkumlar adına alıyorum." dedi. Euronews.com'da Görüntüle