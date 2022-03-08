Ukraynalı yetkili: "Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı yetkili: "Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti"

AA - Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalı yetkili:

Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Bolvinov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkiv şehri ve çevresinde son 24 saatte 27 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bolvinov, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Harkiv ve çevresinde 5'i çocuk 170 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Polis, Rus, Güncel, Haberler

title