Ukraynalı yetkili: "Bugün Harkiv'de Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti"

Ukrayna'nın Harkiv İl Polis Müdürlüğü Soruşturma Departmanı Müdürü Sergey Bolvinov, "Bugün Harkiv ve çevresinde Rus saldırıları nedeniyle 27 sivil hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Bolvinov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkiv şehri ve çevresinde son 24 saatte 27 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bolvinov, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Harkiv ve çevresinde 5'i çocuk 170 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade etti.