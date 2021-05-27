Ukraynalı Yana'yı arama çalışmalarında 15'inci gün

ANTALYA'ya tatile gelen, annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı (42) arama çalışmalarına 15'inci günde de devam edildi.

ANTALYA'ya tatile gelen, annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğuna dair mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı (42) arama çalışmalarına 15'inci günde de devam edildi. Çalışmalara, 15 kişilik İHH Arama Kurtarma Timi de katıldı.

Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi. Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu yazan Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı.Ülkesine 10 Mayıs'ta dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Bugün 15'inci gününe girilen arama çalışmalarına, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Arama Kurtarma Timi de katıldı. 15 kişilik gönüllü tim, Geyiksivrisi Dağı eteğinden zirveye kadar arama çalışması yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları