Ukraynalı ünlüler Fethiye'nin tanıtımı için Babadağ'da yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

Muğla'nın deniz, kum güneş üçlemesinin yanı sıra doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla da ön plana çıkan ilçesi Fethiye'nin tanıtımı için çalışmalar sürüyor.

Muğla'nın deniz, kum güneş üçlemesinin yanı sıra doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla da ön plana çıkan ilçesi Fethiye'nin tanıtımı için çalışmalar sürüyor.

Bu amaçla bölgeye davet edilen Ukraynalı seyahat acenteleri, turizm profesyonelleri, youtuber, blogger, televizyon programcısı ve yazarlardan oluşan grup, Babadağ'ın 1965 rakımından atlayıp, yamaç paraşütü deneyimi yaşadı.

Bu atlayışların, takipçi sayısı yüksek sosyal medya hesaplarında çok sayıda beğeni ve yorum aldığı görüldü.

YDA Dalaman Havalimanı, Anadolu Jet ile Liberty Lykia Hotel iş birliğinde bölgeye gelen Ukrayna'nın tanınan simaları, ilk olarak Ortaca ilçesindeki turistik Dalyan Mahallesi'nde gezi programına katıldı.

Daha sonra Fethiye'ye gelen yabancı misafirler, dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'dan atlayış gerçekleştirdi.

Sosyal medya fenomenlerinin uçuşları ve gökyüzündeki yaşadıkları heyecan dolu anlar pilotların aksiyon kamerasıyla da kaydedildi.

Litvin Alexandra (22), AA muhabirine, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve Dalaman bölgesini çok beğendiğini söyledi.

Buraya gelmelerine vesile olan kurumlara çok teşekkür eden Alexandra "Havalimanından kaldığımız otele kadar misafirler için çok güzel tedbirler alınmış. Bizler için her şey düşünülmüş. Kendimi çok huzurlu hissettim." dedi.

Alexandra, bölgenin denizi ve doğal güzelliklerinin etkileyici olduğunu Fethiye'de hayatında ilk kez yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını dile getirdi.

"Ukrayna'da böyle bir manzara yok"

Yamaç paraşütü aktivitesinin ilk anda kendisine çok korkunç geldiğini dile getiren Alexandra, "Pilotlar çok tecrübeli. Gökyüzünde 20 dakikam 1 dakika gibi geçti. Denizin rengi gökyüzünden çok hoştu. Ukrayna'da böyle bir manzara yok. Bölgeye hayran kaldım. Önümüzdeki ay için tekrar ziyaret planı yaptım. Ülkemde de tavsiye edeceğim." diye konuştu.

Türkiye'ye yedinci, bölgeye ise ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Slava Zorıa (36) ise ülkesinde insanlara mutlaka tatillerini bölgede geçirmeleri tavsiyesinde bulunacağını vurguladı.

Türkiye'nin çok güvenli bir ülke olduğunu ifade eden Zorıa, şunları kaydetti:

"Uçaktan başlayan havalimanına, kaldığımız otele kadar uzanan tedbir zinciri var. Birçok noktada el dezenfektanları var. Turizm alanında çalışan herkes maskelerini takıyor. İlk kez yamaç paraşütüyle uçma heyecanını yaşadım. Yapmadan önce içimde bir korku vardı ama gökyüzünden manzara çok etkileyiciydi. Muhteşem bir deneyim."

Lena Babıtska (31) da daha önce birçok ülke gezdiğini, Türkiye'ye ise ilk kez geldiğini söyledi.

"Burada kendimi yüzde yüz güvende hissettim"

Bölgenin coğrafyasıyla kendisini büyülediğini vurgulayan Babıtska, "Yamaç paraşütü benim için unutulmaz bir deneyim oldu. Kendimi o kadar mutlu hissettim, heyecan ve mutluluktan gökyüzünde gözlerim doldu. Ayaklarımın altında cennet gibi bir manzara vardı. Çok beğendim ve etkilendim. Koronavirüs tedbirleri anlamında da hiçbir eksik görmedim. Burada kendimi yüzde yüz güvende hissettim." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna'daki bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Yanina Andreeva (37) en son 12 yıl önce Türkiye'ye geldiğini anlattı.

"Türkiye, tatil için çok güzel ve güvenli bir ülke"

Türkiye'nin manzarası, doğası ve turiste hizmet anlamında çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Andreeva, şöyle konuştu:

"Daha önce hiç yamaç paraşütü deneyimi yaşamamıştım. Yapmadan önce korkmuştum ama korkumu yendim. Ölüdeniz'in çok güzel bir manzarası var. Ölüdeniz, rengiyle bana Maldivler'i hatırlattı. Burası cennet gibi bir yer. Pandemiyle ilgili tüm tedbirler alınmış. Çalışanlar herkes maskesini takıyor. Restoranda maskeyi takmayan ya da düzgün takmayanlar uyarılıyor. Türkiye, tatil için çok güzel ve güvenli bir ülke. Buraya geldiğim için çok mutluyum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır