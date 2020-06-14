Ukraynalı turistlerin ilk tercihi yine Türkiye
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Ukraynalı turistlerin ilk tercihi yine Türkiye

muhabirine yaptığı açıklamada, 'Türk sahillerini ve Türkiye'nin misafirperverliğini çok özledik.

Ukraynalı turistlerin ilk tercihi yine Türkiye
14.06.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:37
muhabirine yaptığı açıklamada, 'Türk sahillerini ve Türkiye'nin misafirperverliğini çok özledik. Şu ana kadar Ukrayna'da yapılan yurt dışı tur rezervasyonlarında Türkiye yine ilk sırada' dedi.

TUR SATIŞLARI YÜZDE 90'DAN FAZLA AZALDI

Ukrayna'da yurt dışına tur paketi satışlarının, koronavirüs (Covid-19) salgınının etkisiyle 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 90'dan fazla azaldığını belirten Novikovskiy, 'Türkiye'nin turistleri kabul etmeye hazır olduğu yönündeki haberlerin ardından turistler tur şirketlerine daha sık başvurmaya başladı. Tez Tour olarak haftada 150-200 rezervasyon yapıyoruz. Tabii eskiye kıyasla çok büyük düşük var. Salgın öncesinde yaz sezonunda günde 700 ila 1000 arasında rezervasyon oluyordu' dedi. Novikovskiy, sezonun tamamında ise turizm sektörünün iş hacminde yaklaşık yüzde 50 düşüş beklendiğini söyledi.


- Keremkıev

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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