Ukraynalı turistlere hırsızlık şoku

Ukrayna'dan Türkiye'ye gezi için gelen turistler, Eminönü'nde hırsızlık şoku yaşadı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye gezi için gelen turistler, Eminönü'nde hırsızlık şoku yaşadı. Otobüs ile Eminönü'ne gelen Ukraynalı turistlerin otobüsüne giren 2 hırsız, içerisinde bir miktar para ve pasaportların olduğu çantaları aldı. Yabancı uyruklu hırsızların giderken çaldıkları çantayı düşürmesi ise kameralara yansıdı.

Olay, 1 Mayıs 2021 tarihinde Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gezi için Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turistler tur otobüsü ile Eminönü'ne geldi. Burada araçtan inen turistler araçtan uzaklaştıktan sonra yabancı uyruklu 2 kişi otobüsün yanına geldi. Daha sonra otobüse giren 2 hırsız, turistlere ait olan ve içerisinde para ve pasaportların olduğu çantayı aldı.

O anlar kamerada

Girdikleri otobüsten çantaları alarak oradan uzaklaşan 2 hırsız ellerindeki çantayı yere düşürdü. Daha sonra çantayı yerden alan hırsızlar etrafı gözetledikten sonra hiçbir şey olmamış gibi oradan ayrıldı. Hırsızların otobüsten uzaklaşması ve çaldıkları çantayı yerden almaları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otobüse geldiklerinde çantalarının olmadığını fark eden Ukraynalı turistler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Cezayir uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı