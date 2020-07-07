Ukraynalı turistlerden Türkiye'ye "güvenli tatil" övgüsü
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Ukraynalı turistlerden Türkiye'ye "güvenli tatil" övgüsü

Türkiye'ye gelen Ukraynalı turistler, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sayesinde güvenli tatil geçirmenin keyfini yaşıyor.

07.07.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 11:36

Türkiye'ye gelen Ukraynalı turistler, alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sayesinde güvenli tatil geçirmenin keyfini yaşıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den 183 yolcusuyla hareket eden Azur Air Hava Yoluna ait yolcu uçağı, üç gün önce Dalaman Havalimanı'na indi. Kovid-19 tedbirleri ön planda tutularak karşılanan Ukraynalı turistlerin çoğu, Fethiye'deki otellere yerleşti.

Hizmeti ve alınan tedbirleri görünce "İyi ki Türkiye'ye geldik" diyen turistlerden Mariia Petrukhina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de tatil için Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi.

Havalimanından otele kadar çok güzel karşılandıklarını, Kovid-19 kontrollerinden sorunsuz geçtiklerini anlatan 37 yaşındaki Petrukhina, "Havalimanında ve kaldığımız otelde herkes alınan tedbirleri uyguluyor. Oteldeki tüm personel maskeli, kendimizi güvende hissediyoruz. Türkiye, tatil yapılabilecek en iyi ülkelerin başında geliyor." dedi.

Petrukhina, konakladıkları tesisin tatilcilerin sağlığı için tam donatımlı olduğunu söyledi.

Türkiye'ye hayranlığını dile getiren Petrukhina, "Arkadaşlarım ve akrabalarıma Türkiye'de tatil yapmaları için tavsiyelerde bulunuyorum. 'Her ülkeye gidebilirsiniz ama Türkiye'ye muhakkak gitmeniz gerekiyor' diyorum. Türkiye tarih ve doğal güzelliğiyle muhteşem bir ülke." diye konuştu.

"Tatilimizi güvenli sürdürüyoruz"

Kateryna Tretyak da havalimanından otele kadar Kovid-19 tedbirlerinin çok iyi olduğunu, kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini belirten 38 yaşındaki Tretyak, "Kaldığımız otelde çok iyi tedbirler alınmış. Tatilimizi güvenle sürdürüyoruz. Türkiye, yetişkinler için de çocuklar için de tatil yapılabilecek mükemmel bir ülke, harika bir ülke. Buraya gelen hayran olur. Türkiye'nin reklama ihtiyacı olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İşletmeler Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması konusunda çok hassas

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise uçuş kısıtlamasının Ukrayna hükümeti tarafından kaldırılmasıyla ilk turistleri ilçede ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ukraynalı turistlerin otellerde en iyi şekilde ağırlandığını vurgulayan Uysal şunları kaydetti:

"Otellerimiz mesafe, hijyen ve maske gibi uyulması gereken kurallar konusunda çok hassas. Misafirlerimizden de kurallara uymasını istiyoruz. Otelciler olarak gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Tatilcilerin hastalıktan korunması ve sağlıklı bir tatil geçirmeleri için özverili davranıyoruz. Bölgemizin en büyük pazarı olan İngiltere ile de uçuşlar ayın 18'inden itibaren başlayacak. Ağustos başı yoğunluk yaşanacağını öngörüyoruz. Sezonun ikinci yarısında inşallah sağlıklı ve iyi bir sezon geçiririz."

Ukraynalı turistlerden Türkiye'ye 'güvenli tatil' övgüsü

Kaynak: AA

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