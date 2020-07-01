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Ukraynalı turistler Antalya'ya ayak bastı

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleyici tedbirler kapsamında durdurulan Ukrayna-Türkiye uçuşları, bugün itibariyle başladı.

Ukraynalı turistler Antalya'ya ayak bastı
01.07.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 16:28

Yeni tip korona virüsü (Covid-19) önleyici tedbirler kapsamında durdurulan Ukrayna-Türkiye uçuşları, bugün itibariyle başladı. Ülkenin Harkov ve Zaporijya kentlerinden kalkan uçaklardan toplam 321 yolcu, Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uçuşlarını durduran Ukrayna, uzun zaman sonra Türkiye'ye uçuşlarına başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye ile uçuşların 1 Temmuz'da başlayacağını duyurmasının ardından, ülkenin Harkov kentinden 189, Zaporijya kentinden de 132 yolcuyla hareket eden uçaklar, gece saatlerinde Antalya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan indikten sonra da yüzlerinden maskelerini çıkarmadığı gözlenen turistler, havalimanının belirli noktalarına yerleştiren dezenfektanları da kullanarak, servislere bindi ve hava limanından ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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