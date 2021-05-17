Ukraynalı turistler Aladağlar Milli Parkı'nı gezdi
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Ukraynalı turistler Aladağlar Milli Parkı'nı gezdi

Ukraynalı turistler Aladağlar Milli Parkı'nı gezdi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Ukraynalı turistler, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Ukraynalı turistler, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapuzbaşı Şelaleleri, Hacer Ormanı, Yedigöller ve Demirkazık Dağı gibi birçok doğal güzelliği bünyesinde barındıran Aladağlar Milli Parkı, Ukraynalı turistleri ağırladı.

Milli parkın doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla aylar öncesinden rezervasyonlarını yaptıran turistler, buradaki "Köşk Evleri"nde konakladı. Bungalov evlerde 3 gün kalan turistler bölgeyi gezerek fotoğraf çekti.

1995'te milli park ilan edilen Aladağlar'da, dağcılık, kaya tırmanışı, rafting, doğa yürüyüşleri ve dağ bisikleti gibi aktiviteler yapılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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