Ukraynalı tur operatörleri Kırklareli'de topraktan süs eşyası yaptı - Haberler
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Ukraynalı tur operatörleri Kırklareli'de topraktan süs eşyası yaptı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Ukraynalı tur operatörleri Kırklareli'de topraktan süs eşyası yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Trakya Kalkınma Ajansınca Türkiye'ye davet edilen Ukraynalı tur operatörleri, Kırklareli'de topraktan süs eşyası yapmayı öğrendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Trakya Kalkınma Ajansınca Türkiye'ye davet edilen Ukraynalı tur operatörleri, Kırklareli'de topraktan süs eşyası yapmayı öğrendi.

Yaklaşık 20 tur operatörü, Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünü gezdi. Enstitü Müdürü Hilal Özefsun tarafından tur operatörlerine buradaki çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Operatörler ardından enstitüde killi topraktan bardak, fincan, vazo gibi süs eşyası yaptı. Operatörlere daha sonra enstitüde Trakya mutfağı hakkında bilgiler aktarıldı.

Özefsun, AA muhabirine, Trakya'yı tanıtmak için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Kente gelen tur operatörlerine teşekkür eden Özefsun, yerli ve yabancı turistleri Kırklareli'ni görmeye davet etti.

Ukraynalı tur operatörleri Kırklareli'de topraktan süs eşyası yaptı

Ukraynalı tur operatörleri Kırklareli'de topraktan süs eşyası yaptı

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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