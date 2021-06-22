Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın geçici men cezası kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın geçici men cezası kaldırıldı

Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın geçici men cezası kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men ettiği Dayana Yastremska'nın cezasını kaldırıldığını duyurdu.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men ettiği Dayana Yastremska'nın cezasını kaldırıldığını duyurdu.

ITF'den yapılan açıklamada, yasaklı mesterolon maddesinin vücuduna nasıl girdiğine ilişkin 21 yaşındaki tenisçinin yaptığı gerekçeli itirazın kabul edildiği ve men cezasının kaldırıldığı bildirildi.

Cezaya çarptırıldığı ocak ayında tek kadınlar kategorisinde dünya 29 numarası konumunda bulunan Yastremska, bu süreçte 37'nci sıraya kadar gerilemişti.

Ukraynalı tenisçiye, geçen yıl 24 Kasım'da yapılan idrar testinde yasaklı mesterolon maddesine rastlandığı gerekçesiyle spordan geçici olarak men cezası verilmişti. Vücudunda bulunan yasaklı madde oranının çok düşük düzeyde olduğu ve doping sayılmaması gerektiği yönünde ITF'ye yaptığı ilk itirazı reddedilen genç tenisçi, geçen ay cezayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) taşımıştı. Bunun üzerine ITF, Yastremska için ikinci bir duruşma yapılmasına karar vermişti.

Kariyerinde üç Kadınlar Tenis Birliği (WTA) şampiyonasından zaferle ayrılan Yastremska, grand slam turnuvalarındaki en önemli başarısını ise 2019 yılında Wimbledon'da 4. tura çıkarak elde etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Selçuk Tekay İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın geçici men cezası kaldırıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 23:28:20. #1.15#

title