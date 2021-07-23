Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi
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Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Haberler | Güncel

- Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi Ukrayna'da bir süpermarket zinciri, ilginç bir reklam denemesi gerçekleştirerek, uzaya kendi ismiyle çorba ve ekmek gönderdi.

- Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi

KİEV - Ukrayna'da bir süpermarket zinciri, ilginç bir reklam denemesi gerçekleştirerek, uzaya kendi ismiyle çorba ve ekmek gönderdi.

Ukrayna'da bir süper marketler zinciri, markasına ve Ukrayna kültürüne dikkat çekmek amacıyla ilginç bir reklam kampanyasına imza attı. Silpo adlı süpermarket zinciri, uzaya kapalı kutuda çorba ve ekmek gönderdi. Çorba ve ekmek, yerden 30 bin metre yüksekliğe çıkarak stratosfer katmanına kadar ulaşırken, reklam sosyal medyada gündem oldu. Kapalı kutu içerisinde Ukrayna'nın meşhur Borsh çorbası ve ekmeğinin uzaya gönderildiği anlara ait görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi
Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi
Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi
Ukraynalı süpermarket zincirinden ilginç reklam kampanyası: Uzaya çorba ve ekmek gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin

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