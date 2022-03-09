Ukraynalı siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılarak Polonya'ya gelen siviller, Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor. Siviller, daha sonra otobüslere binerek Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.