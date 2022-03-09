Ukraynalı siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Ukraynalı siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılarak Polonya'ya gelen siviller, Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor.

Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen geçici ateşkes başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılarak Polonya'ya gelen siviller, Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor. Siviller, daha sonra otobüslere binerek Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.

Ukraynalı siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Ukraynalı siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Ukraynalı siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Ateşkes, Ukrayna, Polonya, Güncel, Haberler

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