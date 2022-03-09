Ukraynalı siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor. Savaş mağdurları, Medyka'da bulundukları zaman içerisinde kurulan yardım çadırlarından gıda ve kıyafet yardımı alıyorlar.