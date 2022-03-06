Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından giriş yapmaya devam ediyor
AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor. Medyka sınır kapısında bulundukları zaman içerisinde kurulan yardım çadırlarından gıda ve kıyafet yardımı alıyorlar.