Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından yaya olarak giriş yapmaya devam ediyor - Haberler

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Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından yaya olarak giriş yapmaya devam ediyor

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka sınır kapısından araçlara bindirilerek geçici toplanma merkezlerine götürülüyor. Medyka sınır kapısında bulundukları zaman içerisinde kurulan yardım çadırlarından gıda ve kıyafet yardımı alıyorlar.

Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından yaya olarak giriş yapmaya devam ediyor

Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından yaya olarak giriş yapmaya devam ediyor

Ukraynalı siviller Polonya-Medyka sınır kapısından yaya olarak giriş yapmaya devam ediyor

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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