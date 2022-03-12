Ukraynalı Siviller, Gostomel'den Kiev'e Tahliye Edildi - Haberler

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Ukraynalı Siviller, Gostomel'den Kiev'e Tahliye Edildi

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerde oluşturulan güvenlik koridoruyla Ukraynalı siviller Gostomel kentinden Kiev'e tahliye edildi.

- Ukraynalı siviller, Gostomel'den Kiev'e tahliye edildi

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgelerde oluşturulan güvenlik koridoruyla Ukraynalı siviller Gostomel kentinden Kiev'e tahliye edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 17 gündür devam ederken, Rus askerlerinin ülkede sivil yerleşimleri de bombalamasının ardından vatandaşların da güvenli bölgelere tahliyeleri sürüyor. Ülkede, en ağır çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Gostomel kentinde bulunan vatandaşlar bugün başkent Kiev'e tahliye edildi. Tahliyelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından Ukraynalı kadın ve çocuklar güvenli bölgelere alındı.

Ukraynalı Siviller, Gostomel'den Kiev'e Tahliye Edildi

Ukraynalı Siviller, Gostomel'den Kiev'e Tahliye Edildi

Ukraynalı Siviller, Gostomel'den Kiev'e Tahliye Edildi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Haberler

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