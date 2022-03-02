Ukraynalı sanatçı Svyatoslav Vakarçuk: "Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar" - Haberler

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Ukraynalı sanatçı Svyatoslav Vakarçuk: "Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar"

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Ukraynalı sanatçı Svyatoslav Vakarçuk: "Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar" Ukraynalı ünlü sanatçı Svyatoslav Vakarçuk, Harkov'da bombalanan meydandan paylaştığı görüntüde, "Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve...

- Ukraynalı sanatçı Svyatoslav Vakarçuk: "Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar"

KİEV - Ukraynalı ünlü sanatçı Svyatoslav Vakarçuk, Harkov'da bombalanan meydandan paylaştığı görüntüde, "Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar" dedi.

Ukrayna'da ünlü Okean Elzy grubunun solisti Svyatoslav Vakarçuk, Harkov'da Rusya tarafından bombalanan şehir meydanından halka seslendi. Sosyal medya hesaplarından görüntü yayınlayan Vakarçuk, "Savaşın 7'nci günü. Ukrayna kendini koruyor. Herkes kendi yerinde tek vücut. Düşmanı durduracağız ve ona ödeteceğiz. Yaptıklarına pişman olacak. Ukrayna'nın Harkov şehrinin merkezinde bombalanan Özgürlük Meydanı'nda bulunuyoruz. Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar. Ukrayna kazanacak, ülkenin her karış toprağını savunacağız. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Yaşasın Ukrayna yaşasın kahramanlar" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı sanatçı Svyatoslav Vakarçuk: Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar

Ukraynalı sanatçı Svyatoslav Vakarçuk: Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar

Ukraynalı sanatçı Svyatoslav Vakarçuk: Meydanlarımızı bombalayabilirler ancak bizim ruhumuzu ve özgürlüğümüzü bombalayamazlar

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Medya, Rusya, Yerel, Güncel, Haberler

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