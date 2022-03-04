Ukraynalı S¸arkıcı Tu¨rkiye'ye Sıgˆındı

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırı sonucu yüz binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birincilik kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala da saldırıların şiddetlenmesiyle 2 çocuğuyla birlikte Kiev'i terk ederek Türkiye'ye sığındı

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