Ukraynalı S¸arkıcı Tu¨rkiye'ye Sıgˆındı
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Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırı sonucu yüz binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı.
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırı sonucu yüz binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birincilik kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala da saldırıların şiddetlenmesiyle 2 çocuğuyla birlikte Kiev'i terk ederek Türkiye'ye sığındı
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