Ukraynalı S¸arkıcı Tu¨rkiye'ye Sıgˆındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı S¸arkıcı Tu¨rkiye'ye Sıgˆındı

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırı sonucu yüz binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırı sonucu yüz binlerce kişi ülkesini terk etmek zorunda kaldı. 2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birincilik kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala da saldırıların şiddetlenmesiyle 2 çocuğuyla birlikte Kiev'i terk ederek Türkiye'ye sığındı

DailyMotion.com - Güncel

Ukrayna, Saldırı, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title