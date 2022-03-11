Ukraynalı Polisin Çocuğuyla Vedalaşma Anı
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Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da bir polis memuru çocuğuyla vedalaşırken zor anlar yaşadı.
Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da bir polis memuru çocuğuyla vedalaşırken zor anlar yaşadı. İrpin'de görevli polis memurunun eşi ve çocukları, ülkeden ayrılan kişiler arasında. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana yerlerinden edilenlerin sayısı 2 milyonu geçti. Bunların büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
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