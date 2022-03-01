Ukraynalı öğretmen, ailesini ziyarete gittiği ülkesinde savaşa yakalandı

ANTALYA'da 6 yıldır öğretmenlik yapan Ukraynalı Arina Parasiei, annesini ve babasını ziyarete gittiği ülkesinde çıkan savaş nedeniyle mahsur kaldı, geri dönemedi. Konya'daki kardeşi psikolog Alina Parasiei Göçer'le telefonda görüntülü görüşen Parasiei, "5 dakika sonra ne olacağı belli olmuyor. Öylece bekliyoruz. Siren sesleri gelince hemen sığınağa gidiyoruz" dedi.

Ukrayna'dan 6 yıl önce Antalya'ya gelen ve özel okulda öğretmenlik yapan Arina Parasiei, 17 Şubat'ta ailesiyle görüşmek için ülkesine gitti. Parasiei, Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş nedeniyle mahsur kaldı. Arina Parasiei, kız kardeşi olan Konya'daki Ukraynalılar Derneği Başkanı Alina Parasiei Göçer ile telefonda görüntülü görüştü.

Konya halkı tarafından verilen yardımları, Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'ne ulaştırdıklarını belirten Alina Parasiei Göçer, "Ukrayna Büyükelçiliği bize ihtiyaç listeleri bildiriyor. Biz de topladığımız yardımları gönderiyoruz. Bir de Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Toplanan maddi bağışlar, Ukrayna halkını da çok memnun ediyor. İnşallah, bu savaş bir an önce son bulur. Konya'da da derneğimizi arayıp, Ukrayna'da savaşmak için müracaat eden Türk vatandaşları var. Biz de onları büyükelçiliğe yönlendiriyoruz" dedi.