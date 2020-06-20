Ukraynalı müzisyen Türk ustaların yaptığı parçalarla "fagot" üretti
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Ukraynalı müzisyen Türk ustaların yaptığı parçalarla "fagot" üretti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ukraynalı müzisyen Anton Trofimov, sanayide Türk ustalara yaptırdığı parçalarla Klasik Batı Müziği'nin eski enstrümanlarından "fagot"u üretti.

Ukraynalı müzisyen Türk ustaların yaptığı parçalarla
20.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:18

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ukraynalı müzisyen Anton Trofimov, sanayide Türk ustalara yaptırdığı parçalarla Klasik Batı Müziği'nin eski enstrümanlarından "fagot"u üretti.

Anne ve babasının Mersin Devlet Opera ve Balesi'ndeki görevi dolayısıyla 24 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Trofimov, babasından fagot çalmayı öğrendi. Daha sonra fagotun kullanım kolaylığıyla ilgili çalışmalar yapan Trofimov, fagota parça ekleyerek, enstrümana Türk müziği çalabilme kapasitesi yükledi.

Kendi düşündüğü ölçülerde bir fagot için harekete geçen Anton Trofimov, İskenderun ve İzmir sanayilerinde ustalara yaptırdığı parçalar ile 1,5 yıllık çalışmanın ardından fagot üretmeyi başardı.

Ebeveynlerinin görevi dolayısıyla son yıllarda Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Trofimov, AA muhabirine, fagot üretimi için Türk ustaların ellerinde yeterli imkanı gördüğünü söyledi.

Bu imkanlardan faydalanarak fagot üretmek için çalışmalara başladığını belirten Trofimov, evinde dünyadaki en iyi fagotların iç ve dış ölçülerine bakarak kendine has bir ölçü çıkardığını anlattı.

Bunları da parça parça birleştirdiğini belirten Trofimov, "Her bir ölçünün kendine has bir özelliği vardır. Bu ölçüler de tamamen bana aittir. Birçok ustayla görüştükten sonra önce akça ağacından ahşabını bulduk. Daha sonra metal aksamlarını yaptık. Yaklaşık 1,5 yıl sonra tüm işlemler başarıyla sonuçlandı ve ilk fagotu tamamladık." diye konuştu.

Sıfır bir fagotun 5 ile 80 bin avro arasında satıldığını vurgulayan Trofimov, ürettiği fagotun kendisine maliyetinin 10 bin lira olduğunu söyledi.

Fagotun seri üretimini hedefliyor

Talep yoğunluğundan dolayı yurt dışından sipariş edilen bu enstrümanın bekleme süresinin 5 ya da 10 yıl arasında değiştiğine işaret eden Trofimov, şöyle konuştu:

"Seri üretime geçmek için de çalışmalara başladım. Fagot parçalara ayrılarak teknik ressam tarafından 3 boyutlu çizilecek. Daha sonra CNC teknolojisiyle bu parçalar üretilecektir. Ardından seri üretilen fagot oluşmuş olacak. Ürettiğim ilk fagota Yaşar Üniversitesinin de desteğiyle patent başvurusunda bulundum."

Trofimov, yaptığı fagotla ilk olarak "Kimseye etmem şikayet" şarkısını çaldı.

Kaynak: AA

Manşet

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