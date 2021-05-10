Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
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Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını kınadı.

Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını kınadı.

"Umma" Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Said İsmailov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisi ve askerleri tarafından Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılardan endişe duyduğunu belirtti.

Yaşanan şiddet nedeniyle teravih namazını kılmaya gelen çok sayıda Müslüman'ın yaralandığına dikkati çeken İsmailov, "Bu şiddet Müslümanlar için kutsal ramazan ayında ve İslam'ın üçüncü en kutsal ibadet yerinde geçiyor ve tüm Müslüman dünya bunu kınadı." şeklinde konuştu.

İsmailov, İsrail'in saldırılarının yasa dışı olduğunu ifade ederek, "Doğu Kudüs uluslararası anlaşmalara göre Filistin toprağıdır, İsrail değil. Dünyadaki Müslümanlar ve 'Umma' Ukrayna Müslümanları bu protestoları destekliyor. Saldırıları kınıyoruz ve bir an önce kutsal Mescid-i Aksa'da Müslümanların rahat bırakılmalarını ve ibadetlerini engelsiz yapabilmesinin mümkün olmasını istiyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Bu tüm Müslüman aleminin sorunu

Kırım Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Ayder Rüstemov da saldırıları kınadıklarını söyledi.

Filistinli Müslümanların yanlarında olduklarını ve dua ettiklerini belirten Rüstemov, "Kudüs imanımızın bir parçasıdır. Bu sorun sadece Filistin'in değil tüm Müslüman ümmetin sorunudur. Bu nedenle tüm Müslüman alemi bu konuya daha fazla önem göstermelidir." ifadesini kullandı.

Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi
Ukraynalı Müslümanlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti (2)
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