Ukraynalı mülteciler hangi ülkelere gidiyor?

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın işgali nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıların sayısının 1,7 milyonu geçtiğini açıkladı. BM yetkilileri bu sayının dört milyona ulaşabileceğini söylüyor.

BM Mülteciler Örgütü'ne göre Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en hızlı büyüyen mülteci krizi yaşanıyor.

Ukraynalılar hangi ülkelere sığınıyor?

Ukraynalı mülteciler, büyük ölçüde batıdaki Polonya, Romanya, Slovakya, Macaristan ve Moldova gibi komşu ülkelere gidiyor. Az sayıda kişinin de Rusya ve Belarus'a sığındığı belirtiliyor.

BM'ye göre bu ülkelerin kabul ettiği mülteci sayıları şöyle:

BM'ye göre bu mültecilerden 183 binden fazlası sığındıkları bu ülkelerden başka Avrupa ülkelerine geçti.

Mülteciler, Ukrayna'dan nasıl ayrılıyor?

Ukrayna'dan komşu ülkelere giden trenlerin çok kalabalık olduğu görülüyor. Otoyollarda da uzun kuyruklar var.

Sınıra ulaşmak için bazı mültecilerin günlerce yürüdükleri belirtiliyor.

Ukraynalıların bu ülkelere giriş yapabilmeleri için yanlarında belge getirme zorunluluğu yok. Ancak yine de bu kişilerin yanlarında belgelerini getirmeleri tavsiye ediliyor.

Mülteci statüsü alabilmek için Ukrayna vatandaşı olmak ya da yabancı öğrenciler gibi bu ülkede yasal olarak yaşamak yeterli.

Ukrayna'da yaşayan Afrika kökenlilerin Ukrayna'dan ayrılmasına izin verilmediğine ilişkin iddialar var.

Mültecilere ne tür yardımlar sağlanıyor?

Ukrayna'ya sınırı olan ülkelerde mülteciler, yakınları ya da arkadaşları yoksa mülteci merkezlerinde kalabiliyor. Mültecilere yiyecek ve sağlık hizmeti veriliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, en fazla Ukraynalı mülteci kabul eden ülke olan Polonya'nın çabalarını övdü.

Ancak Grandi, daha çok kişinin sınırı geçecek olması nedeniyle bir "lojistik kabusu" yaşandığını söyledi.

Romanya hükümeti 70 bin kişinin 30'ar gün süreyle barınma masraflarını karşılayacak.

Macaristan'da olduğu gibi Romanya'da da mültecilere yiyecek ve giysi almaları için para veriliyor. Çocuklar okullara yerleştiriliyor.

Moldova, nüfusuna oranla en fazla mülteci kabul eden ülke konumunda.

Her 100 bin Moldovalıya 4 bin Ukraynalı mülteci düşüyor.

Moldova devlet başkanı mülteci akınıyla baş edebilmek için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Çek Cumhuriyeti'nde mültecilerin kalabilmesi için özel bir tür vize başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Prag'daki Kongre Merkezi mülteci merkezine dönüştürüldü.

Yunanistan ve Almanya, Slovakya'ya maske ve çadır gönderiyor.

Fransa'nın da Polonya'ya ilaç ve tıbbi malzeme gönderdiği belirtiliyor.

Avrupa Birliği, Ukrayna'dan gelenlere üç yıla kadar oturma ve çalışma izni vermeye hazırlanıyor.

Sığınmacılar ayrıca sosyal yardımlardan yararlanabilecek.

İngiltere şimdiye kadar 50 Ukraynalı mülteci aldı

İngiltere'nin şimdiye kadar sadece 50 mülteci aldığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

İngiltere hükümeti eleştiriler sonrası Ukrayna'ya yönelik vize programını genişleteceğini açıkladı.

Halihazırda İngiltere sadece ülkede yakınları ya da sponsorları olan Ukraynalıları kabul ediyor.