Ukraynalı Muhaliflerden "Minsk Görüşmelerine Hazırız" Açıklaması

Ukrayna'da yaşanan iç savaş sonrası tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgesi liderleri, 2 kez anlaşması yapılan ama sürekli ihlal edilen Minsk görüşmeleri için "hazırız" mesajı verdi.

Tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin yeni lideri Denis Puşilin yapılan seçimlerden sonra kazandığı zaferin ardından basın toplantısı yaptı. Bölgenin kaderine ilişkin açıklamalarda bulunan Puşilin, sürekli ihlal edilen Minsk görüşmeleri için, "Kişisel olarak bu görüşmelere yine Minsk'te olmak şartıyla katılmaya hazırız. Ama Ukrayna'nın pozisyonunu değiştireceğini düşünmüyorum. Ukrayna'nın sınırlarımızda saldırılarını yoğunlaştırmasını beklemiyorum. Şuna inanıyorum, Ukrayna şu an bir kafa karışıklığı içerisinde. Vatandaşlarımızı rahatlatmak isterim, Ukrayna saldırılarını yoğunlaştırmayacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da savaş sonlanamıyor

Geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk bölgelerinde seçimler yapılmış, seçimler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Denis Puşilin, Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde ise Leonid Paseçnik seçimleri kazanmıştı. Ukrayna'da başlayan iç savaş sonrasında Rusya'nın desteklediği her 2 bölge bağımsızlığını ilan ettikten sonra Kiev yönetimi ordusu ile Donetsk ve Luhansk bölgesi milisleri arasında çatışmalar aralıksız devam etmişti. 2015 yılında Ukrayna-Rusya-AGİT üçlü temas grubunun, tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk'ın temsilcileriyle görüşmesi, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleşmişti. Uzun uğraşlar sonucunda görüşmeler neticesinde anlaşma yapılmıştı. Minsk barış görüşmelerinin ihlal edilmesinden sonra 2. Minsk görüşmeleri gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde alınan kararlar da her 2 taraf tarafından sürekli ihlal edilmişti. - MOSKOVA