Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı B.E., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı B.E., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli mahkemedeki sorgusunda genç kadının kendisini balkondan aşağı attığını söyleyerek, "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü" dedi.

Sancaktepe'de Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın (33) balkondan düşerek ölümüne ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı B.E. (32) gözaltına alındı.

"Ellerimden kayıp düştü"

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemedeki sorgusunda, "Olay sırasında evde Anzelika ile ikimizdik. Balkondan kendisini aşağıya attı. Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de kendini öldürmek için intihar girişiminde bulundu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum" diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

Şüpheli Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, şüpheli B.E.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerini bulunduğunu, delillerin toplanmamış olması dikkate alındığında adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz olacağını, öngörülen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında tutuklama tedbirinin orantılı olduğunu belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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