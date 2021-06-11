Ukraynalı modelin balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
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Ukraynalı modelin balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı

Ukraynalı modelin balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin o sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İSTANBUL'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin o sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi. 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.  

Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti. ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜErcan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİAnadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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