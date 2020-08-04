Ukraynalı modeli darp ettiği iddia edilen çalışan konuştu (2) OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Ukraynalı manken Daria Kyryliuk'un Çeşme'deki bir işletmenin çalışanları tarafından darbedildiği iddiası üzerine, bir görgü tanığının sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası modelin erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilmişti.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Ukraynalı manken Daria Kyryliuk'un Çeşme'deki bir işletmenin çalışanları tarafından darbedildiği iddiası üzerine, bir görgü tanığının sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası modelin erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, yeni görüntüler ortaya çıktı.Kyryliuk ve erkek arkadaşının kiraladıkları evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Ukraynalı modelin arkadaşlarıyla hararetli bir şekilde konuşurken gelen siyah tshirtlü biriyle tartışmaya başladığı ve ardından ikili arasında bir arbede çıktığı, görüntülerin devamında da Kyryliuk'un, konuşmaya çalışan erkek arkadaşının yanından uzaklaştığı görülüyor. Gökçe ADAR/İZMİR,

Kaynak: DHA