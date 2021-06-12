Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
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Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı

Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktıSancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan...

UKRAYNALI fotomodel Anzelika Srabiants (33) ölümünden dakikalar önce rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düştü. Olayla ilgili Burak Ercan tutuklandı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın  ölümünden dakikalar önce Ercan ile rezidansa girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ercan kapıyı açtıktan sonra kısa süre  Srabiants'ı bekliyor. Srabiants,  binaya ayakkabısız girerken Ercan asansöre yöneliyor. Srabiants ve Ercan asansöre binerek kata çıkıyor.

 


Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı
Ukraynalı model rezidansa girerken güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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