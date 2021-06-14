Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı
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Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Sraufant'ın erkek arkadaşı köpek eğitmeni B.E., 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklanmıştı. Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı.

İstanbul'da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant geçtiğimiz günlerde evin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Modelin ölümü ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant düşmeden önce balkon önünde çekilen cep telefonu görüntüsünde modelin bağırıp ağladığı görülüyor.

Erkek arkadaşı B.E.nin, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come" diye bağırdığı duyuluyor. Ukraynalı modelin ellerinin göründüğü görüntü daha sonra kararıyor. Görüntülerde, kadının çığlık atarak bağırdığı yer alıyor. Ardından düşme sesi geliyor.

(Gamze Erdemir/İHA)

Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı
Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı
Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı
Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı
Ukraynalı model balkondan düşmeden önceki ses kayıtları ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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