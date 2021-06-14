UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON ANLARI KAMERADA
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UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON ANLARI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin 'Come,come' (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de 'Please' (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON ANLARI KAMERADA
UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON ANLARI KAMERADA
UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON ANLARI KAMERADA
UKRAYNALI MODEL ANZELİKA'NIN SON ANLARI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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