Ukraynalı Milletvekili'nden Türkiye'ye Çağrı
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Rusya'nın Donbas bölgesine operasyon başlattığı ilk saatlerde VOA Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Kırım asıllı Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov, komşu ve müttefik olarak tanımladığı Türkiye'yi yanlarında görmek istediklerini söyledi.
Rusya'nın Donbas bölgesine operasyon başlattığı ilk saatlerde VOA Türkçe'ye açıklamalarda bulunan Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu Genel Sekreteri Kırım asıllı Ukraynalı milletvekili Rüstem Umerov, komşu ve müttefik olarak tanımladığı Türkiye'yi yanlarında görmek istediklerini söyledi
DailyMotion.com - Güncel