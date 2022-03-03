Ukraynalı Maria tüm hayvanlarını da alarak ülkesinden ayrıldıMaria Kuşnir: "Onları bu acımasız savaşta kaderlerine terk edemezdim"

- Ukraynalı Maria tüm hayvanlarını da alarak ülkesinden ayrıldı

Maria Kuşnir: "Onları bu acımasız savaşta kaderlerine terk edemezdim"

ÇERNİVTSİ - Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki saldırılardan kaçan Maria Kuşnir, evcil hayvanlarının tümünü yanına alarak Romanya'ya geçmek için sınıra geldi. Kuşnir, "Onları bu acımasız savaşta kaderlerine terk edemezdim" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 8. gününde devam ediyor. Günlerdir yoğun bombardıman altındaki başkent Kiev'de saldırılardan kaçmaya çalışan binlerce sivil ise komşu ülke sınırlarına akın ediyor. 29 yaşındaki Maria Kuşnir de Kiev'deki evinden ayrılırken yanına sadece eşyalarını değil evcil hayvanlarını da aldı. Papağanlarını, köpeğini ve kuşunu yanına alan Kuşnir, hiçbir hayvanını geride bırakmadı. Kocasının kendisini sınıra bırakıp tekrar ülkesini savunmak için Kiev'e döneceğini söyleyen kadın, evcil hayvanları için ise "Ben onları bu savaşta kaderlerine terk edemezdim. O nedenle hepsini yanıma aldım" dedi.