Ukraynalı Katolik din adamlarının Vatikan ziyareti öncesi Papa-Putin buluşması

Ukraynalı Katolik din adamlarının Vatikan ziyareti öncesi Papa-Putin buluşması

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukraynalı din adamlarının Vatikan'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlıyor.

Ukraynalı Katolik din adamlarının Vatikan ziyareti öncesi Papa-Putin buluşması

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukraynalı din adamlarının Vatikan'da yapacağı toplantı öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlıyor.

Daha önce iki kez bir araya gelen Putin ile Papa'nın, Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev güçleri arasında yaşanan krizi görüşmesi bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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