Ukraynalı kanser hastası kadın Mersin'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu - Haberler
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Ukraynalı kanser hastası kadın Mersin'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Sağlık
Ukraynalı kanser hastası kadın Mersin'de geçirdiği ameliyatla sağlığına kavuştu

Ukrayna'dan rahim ağzı kanseri tedavisi için Mersin'e gelen 47 yaşındaki Nadia Slychuk, özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

MERSİN (AA) - Ukrayna'dan rahim ağzı kanseri tedavisi için Mersin'e gelen 47 yaşındaki Nadia Slychuk, özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Özel hastaneden yapılan açıklamaya göre, Nadia Slychuk, yaklaşık 2 yıl önce Ukrayna'da rahim ağzı kanseri nedeniyle ameliyatı oldu.

Ameliyatın ardından yapılan kontrollerde hastalığın tekrarladığı belirtilen Slychuk, bir arkadaşının önerisi üzerine tedavi için Mersin'e geldi.

Slychuk, hastanede yapılan ameliyatın ardından yeniden sağlığına kavuştu.

Tedaviyi gerçekleştiren ve açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Özgür Türkmenoğlu, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastayı ameliyata aldıklarını belirtti.

Türkmenoğlu, yaklaşık 8 saat süren ameliyatta tümörlü dokular ve organların tamamen çıkarıldığını aktararak, "Hastamızı ameliyattan sonra 4 gün yoğun bakımda takip edip, servise aldık. Şimdi yürüyebiliyor, yemek yiyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Nadia Slychuk da Ukrayna'daki doktorların tekrar ameliyat olamayacağını söylediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki arkadaşlarımın vesilesiyle Türkiye'de cerrahi başarının yüksek olduğunu öğrendim. Ülkemde ameliyata ihtimal bile vermezlerken Prof. Dr. Özgür Türkmenoğlu sayesinde yapılan ameliyatla kendimi iyi hissediyorum. Doktorlara, hemşirelere ve tüm hastane çalışanlara çok teşekkür ediyorum."

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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