Ukraynalı kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü göç yolunda geçiriyorUkraynalı anne: "Çocuklarımızın üzerlerinde roketler uçmasın, bir gelecekleri olsun"

- Ukraynalı kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nü göç yolunda geçiriyor

Ukraynalı anne: "Çocuklarımızın üzerlerinde roketler uçmasın, bir gelecekleri olsun"

LVİV - Ukraynalı kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çocuklarıyla birlikte savaştan kaçmak için göç yolunda geçiriyor. Ukraynalı bir anne yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız yaşasın, üzerlerinde roketler uçmasın, bir gelecekleri olsun" dedi.

Dünya Kadınlar Günü birçok ülkede farklı etkinliklerle kutlanırken, Ukraynalı kadınlar ise çaresizliği yaşıyor. Ülkede çatışmaların yaşandığı noktalardan kaçan kadınlar yanlarına sınırlı sayıda aldıkları eşyaları ve çocuklarıyla birlikte ülkenin kısmen güvenli noktalarından biri olan Lviv'e geliyor. Tren rayları üzerinde eşyaları ve kucaklarındaki çocuklarıyla yürümeye çalışan kadınlar, kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ülkeye gidebilmek için mücadele veriyor. Eşlerini ve evlerini bırakmak zorunda kalan milyonlarca kadının çaresizlikleri ise yüzlerinden okunuyor.

"Çocuklarımızın gelecekleri olsun"

Ukraynalı anne Olena Soloshenko yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yardım edenlere teşekkür etti. Soloshenko, "Maalesef ülkemize savaş geldi. Kalbimiz parçalanıyor. Tüm dünyada dua edenlere teşekkür ediyoruz. Ukrayna'ya yardım eli uzatanlara minnettarız. Yardım istiyoruz. Güçlü bir milletiz. Kendi topraklarımızdayız. Ülkemiz kazanacak eminiz çünkü burası bizim evimiz. Herkesten çocuklarımızın barış içinde büyümeleri için dua etmelerini istiyorum. Çocuklarımız yaşasın, üzerlerinde roketler uçmasın, bir gelecekleri olsun. Ukrayna'yı destekleyenlere teşekkür ederiz" dedi.