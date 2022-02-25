Ukraynalı kadın, Kiev'e giren Rus askerlerin karşısına dikildi: Burada ne işiniz var?

Korkusuz Ikraynalı bir kadının Kieve'e giren Rus askerlerinin önünde durup hakaretler yağdırarak burada ne işiniz var diye bağırdı.

Kısa vido klibinde kadın, askerlere, siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada?diye sordu askerler ise tatbikat için buradayız karşılığını verdi.

Kadın Rus askerlerine karşı daha agresif bir hale gelince, askerler kendisini, tartışmamız bir yere varmayacak, diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Kadın, askerelere siz burada işgalcisiniz.

bu silahlarla bizim ülkemizde ne yapıyorsunuz ? Davetsiz bir şekilde buradasınız. Askerlere lanetli diyen kadın, silahları bırakıp, tohumları cebinize koyupgidin buradan. O zaman ay çiçekleri tekrar büyüyecek dedi. Ay çiçeği Ukrayna'da ulusal bir çiçektir.

Rus askerlerine korkmadan meydan okuyan kadının videosu kısa süre içinde internet üzerinde viral oldu.