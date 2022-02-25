Ukraynalı kadın, Kiev'e giren Rus askerlerin karşısına dikildi: Burada ne işiniz var?
- Güncelleme:
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus askerler Kiev'e girmeye başladı. Tüm dünya gelişmeleri endişe içinde takip ederken Ukraynalı bir kadın, Rus askerlerin karşısına dikilip "Burada ne işiniz var?" diyerek hakaretler yağdırdı. O ana ilişkin görüntü sosyal medyada viral oldu.
Korkusuz Ikraynalı bir kadının Kieve'e giren Rus askerlerinin önünde durup hakaretler yağdırarak burada ne işiniz var diye bağırdı.
Kısa vido klibinde kadın, askerlere, siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada?diye sordu askerler ise tatbikat için buradayız karşılığını verdi.
Kadın Rus askerlerine karşı daha agresif bir hale gelince, askerler kendisini, tartışmamız bir yere varmayacak, diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Kadın, askerelere siz burada işgalcisiniz.
bu silahlarla bizim ülkemizde ne yapıyorsunuz ? Davetsiz bir şekilde buradasınız. Askerlere lanetli diyen kadın, silahları bırakıp, tohumları cebinize koyupgidin buradan. O zaman ay çiçekleri tekrar büyüyecek dedi. Ay çiçeği Ukrayna'da ulusal bir çiçektir.
Rus askerlerine korkmadan meydan okuyan kadının videosu kısa süre içinde internet üzerinde viral oldu.