Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler
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Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler

Türkiye'nin 5 bin 137 metre ile en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, Ukraynalı turistleri ağırladı. 20 kişilik kadın dağcı grubu, zirveye kadar tırmanıp "Türkiye'nin çatısı"nda birbirinden güzel pozlar verdi.

19.09.2020 09:37 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:10

Türkiye'nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı, her mevsim yerli ve yabancı dağcıların ilgisini çekiyor. Ağrı ile Iğdır il sınırlarında yer alan Ağrı Dağı'na 20 kişilik bir grupla gelen Ukraynalı kadın dağcılar, 5 bin metre yükseklikteki dağın zirvesinde bikini ve mayoları ile poz verdi.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK DAĞINA TIRMANDILAR

Türkiye'nin yanı sıra İran, Ermenistan ve Nahçıvan'dan da görülen Ağrı Dağı'na gelen Ukraynalı ekip 15 Eylül sabahı tırmanış düzenledi. Ukraynalı turistler, deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan, efsaneleri ve türküleri ile ünlü, kar ve sis eksik olmayan Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 ana kamp ve 4 bin 200 üst kampta dağcı kıyafetlerini çıkarıp bikini ve mayolu poz verdi. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden tırmanış için gelen dağcıların ilginç bakışları arasında Ukraynalı turistler fotoğraf çektirdi.

POZLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceyi bulduğu Ağrı Dağı eteklerinde kayaların üzerine oturup çevredeki yabancılara aldırış etmeden fotoğraf çektiren Ukraynalı kadın dağcılar bunları sosyal medyada paylaştı. Ukraynalı dağcı kadınlar, daha sonra Doğubayazıt ilçe merkezindeki İshak Paşa Sarayı'nda ise günlük kıyafetleri ile fotoğraf çektirdi.

Ukraynalı kadın dağcılar, Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nda böyle poz verdiler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Turgay İPEK
Turgay İPEK
DHA Editörü
Haber Yorumları (1)
432: allah islamı nasip etsin bu kızlara amin ne işiniz var dağbaşında kafayı yemişler iyice şaşırmışlar
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500
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