UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
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UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik ameliyat yaptırmak için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti.

Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik ameliyat yaptırmak için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti. Acahoba'nın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Acahoba'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Acahoba'nın estetik operasyonunu yapan klinik yetkilileri, ölümün sağlık sorunlarından kaynaklandığını iddia etti.

Ukrayna asıllı iş kadını Acahoba, geçtiğimiz perşembe günü Şişli'deki estetik merkezinde meme kaldırma ve karından fazla deri aldırma operasyonu geçirdi. Acahoba operasyon bir süre sonra fenalaştı. Acahoba'ya ilk müdahale klinikte yapıldı. 42 yaşındaki kadın, durumunun ağırlaşması nedeniyle 112 Acil Servisi arandı. Asonova Acahoba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Acahoba'nın ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından belli olacak.

"10 SAAT SONRA ANİ GELİŞEN BİR SAĞLIK SORUNU MEYDAN GELDİ

İhmal iddialarıyla ilgili Şişli'deki klinik yetkilisi Alper Çapanoğlu, açıklama yaptı.

2 Eylül tarihinde estetik cerrahi operasyon yaptıran Ukrayna asıllı Asonova Acahoba'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Alper Çapanoğlu, operasyon öncesi hastanın gerekli tüm test ve kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

Çapanoğlu yazılı açıklamada, 'Kendi beyanları ve yapılan testler sonucu, operasyon işinin ehli cerrahlarımız tarafından, tıbbi prosedürlere uygun olarak gerçekleştirildi. Operasyon sonrası normal servise alınan hastamızda, yaklaşık 10 saat sonra ani gelişen bir sağlık sorunu meydana geldi. Hastamız tüm müdahalelerimize rağmen kurtarılmamıştır" dedi. Acahoba'nın ameliyatını yapan doktorun kliniğin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Bülent Cihantimur olmadığı belirtilen açıklamada, olayın yargıya intikal ettiği, yasal süreç tamamlanıp kesin ölüm nedeni belli olduktan sonra detaylı açıklaması yapılacağı da kaydedildi. Öte yandan Acahoba'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesinin ailesi tarafından henüz alınmadığı öğrenildi.

UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ
UKRAYNALI İŞ KADINI ESTETİK OPERASYONU SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ukraynalı iş kadını estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
Ukraynalı iş kadını estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
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