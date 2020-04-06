Ukraynalı iş insanı Muratpaşa Belediyesinin Aşevine bağış yaptı Antalya'da yaşayan Ukraynalı iş insanı Ivan Shevchenko, Muratpaşa Belediyesi Aşevine gıda bağışında bulundu.

Antalya'da yaşayan Ukraynalı iş insanı Ivan Shevchenko, Muratpaşa Belediyesi Aşevine gıda bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla Cumhuriyet Mahallesi kapalı pazar yerinde bulunan aşevinin kapasitesi 2 katına çıkartıldı.

Salgın öncesi, gerçek ihtiyaç sahibi 930 kişinin günlük yemek ihtiyacını karşılayan aşevi, özellikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yaklaşık 2 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılamaya başladı.

Salgının seyrine göre daha fazla sayıda insana ulaşmak için çalışmalarını da bir yandan sürdüren aşevi, gıda bağışları da almaya devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi Aşevine bağışta bulunan bir isim de 2014 yılında Antalya'ya yerleşen iş insanı Ivan Shevchenko oldu. Antalya'da dana, tavuk ve hindi eti ürünleri üzerine çalışan Shevchenko, aşevine et ve et ürünleri bağışladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çalışma arkadaşlarıyla kendisini ziyaret eden Shevchenko'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA