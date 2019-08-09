Ukraynalı İnha Palıy, Müslüman oldu

09.08.2019 17:50

Ukraynalı İnha Palıy, Kilis İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslüman oldu.

Yaklaşık 2 aydır Türkiye'de yaşayan Ukrayna vatandaşı İnha Palıy (32) çevresinden etkilenerek Müslüman olmaya karar vererek, nişanlısı Abdullah Çelebi'den yardım istedi. Çelebi'nin girişimleri sonucu Palıy için Kilis İl Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'den İslamiyet ile ilgili bilgi alan Paliy, daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu ve "Zeynep" adını aldı.

Abdullah Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, nişanlısıyla yaklaşık iki ay önce Polonya'da tanıştığını ve birlikte Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Güzel bir beraberlikleri olduğunu ve evlilik için gerekli işlemler başlattıklarını anlatan Çelebi, nişanlısının Kilis'te geldiği günden bu yana İslamiyet'i araştırdığını ve sonrasında da Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti.

Çelebi, "Bizde müftülüğe gelerek yardım istedik. Daha önce Hıristiyan olan nişanlım, artık Müslüman oldu. Emeği geçenlerden Allah razı oldu." diye konuştu.

Törenin ardından ihtida belgesi verilen Palıy'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA