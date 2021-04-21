Ukraynalı heyet Kocaeli'deki mezbahaya hayran kaldı
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Ukraynalı heyet Kocaeli'deki mezbahaya hayran kaldı

Ukraynalı heyet Kocaeli'deki mezbahaya hayran kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'da mezbaha açmayı düşünen firma yöneticileri, ziyaret ettikleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin modern mezbahasına ziyaret etti.

Ukrayna'da mezbaha açmayı düşünen firma yöneticileri, ziyaret ettikleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin modern mezbahasına ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıl önce İzmit ilçesi İZAYDAŞ Yolu Solaklar mevkiinde inşa ettiği mezbaha binası, Dünya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerine ağırlayarak eğitim vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Ukrayna'da mezbaha açmak isteyen bir şirket, Büyükşehir mezbahasına gelerek incelemelerde bulundu. Deneyim kazanmak isteyen 6 kişilik Ukraynalı heyet, Kocaeli'ne gelerek Büyükşehir Belediyesi'nin kesim için gerekli tüm modern teknik donanıma sahip mezbahasında bilgiler aldı. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun bir şekilde elbise ve donanımları karşılanan Ukraynalı personele mesai saatleri içerisinde bilgiler verildi. Eğitim sonunda Ukraynalı personele Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce katılım belgesi de verildi.

Eğitimlerden memnun kaldıklarını dile getiren Ukraynalı şirketin direktörü Sergey Marçuk, "Ekibimle Ukrayna'nın Rivne şehrinden geldim. Şehrimizde mezbaha açmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna - Türk iş birliği projemizde beklentilerimizi en iyi şekilde karşılanması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yaptık. Çok yeni teknolojiye ve modern helal kesim usulüne sahip olan mezbahayı bize açtıkları ve eğitim verdikleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

İki yıl önce hizmete alınan Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ruhsatlanmış son teknolojik teçhizatlarla kesim yapılabilen, 4 bin 300 metrekare yapı alanına sahip olan mezbaha, 600 metrekare hayvan gezinti alanı ve yana şutlamalı sistemine sahip. - KOCAELİ

Ukraynalı heyet Kocaeli'deki mezbahaya hayran kaldı
Ukraynalı heyet Kocaeli'deki mezbahaya hayran kaldı
Ukraynalı heyet Kocaeli'deki mezbahaya hayran kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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