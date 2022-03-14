Ukraynalı Gönüllü Askerlere Eğitim

Ukrayna'da Rusya'nın işgaline karşı savaşa katılan gönüllü askerlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Üç yıldır Ukrayna'da yaşayan Finlandiyalı Kenneth Gregg, gönüllü askerlerin eğitimine öncülük edenler arasında.

Ukrayna'da hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen binlerce gönüllü asker eğitimin ardından ordunun yanında savaşmaya başlıyor.

DailyMotion.com / Güncel