Ukraynalı Gönüllü Askerlere Eğitim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalı Gönüllü Askerlere Eğitim

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Ukrayna'da Rusya'nın işgaline karşı savaşa katılan gönüllü askerlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Ukrayna'da Rusya'nın işgaline karşı savaşa katılan gönüllü askerlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Üç yıldır Ukrayna'da yaşayan Finlandiyalı Kenneth Gregg, gönüllü askerlerin eğitimine öncülük edenler arasında.

Ukrayna'da hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen binlerce gönüllü asker eğitimin ardından ordunun yanında savaşmaya başlıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title