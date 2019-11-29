Ukraynalı gazi, savaş mühimmatı satarken yakalandı

29.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:13

Ukrayna'da bir asker, gazi olduktan sonra ordudan çaldığı mühimmatları satmaya çalışırken yakalandı.



Ukrayna Polis Teşkilatı ve Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından başkent Kiev şehri yakınlarında düzenlenen ortak operasyonda eski bir asker, gazi olduktan sonra ordudan çaldığı mühimmatları satmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan 51 yaşındaki eski asker, orduya ait mühimmatları müşterilerine satmaya çalıştığını itiraf etti. Şahsın 2015 yılında ateşli silahları kanunsuz muhafaza etme suçundan da sabıkası olduğu öğrenilirken evinde yapılan aramalarda ise 2 adet kalaşnikof silah, 4 adet tabanca, 10 adet el bombası ve yaklaşık bin 500 adet farklı kalibrelerde mermi bulundu.



Gözaltına alınan eski asker, Ukrayna Ceza Kanunlarının 208-263. maddelerinden ve vatana ihanet suçundan yargılanacak. - KİEV

Kaynak: İHA