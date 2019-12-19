Ukraynalı futbolcu Zozulya, İspanya'da hakkındaki "Nazi suçlamalarına" tepki gösterdi

19.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:22

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Albacete'de forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya, hakkındaki "Nazi suçlamalarını" reddederek, "Benimle ilgili söylenen her şey doğru değil. Ben sadece vatanseverim." dedi.

Zozulya, geçen hafta oynadıkları bir maçta, rakip takım taraftarlarınca kendisine yönelik "Nazi suçlamalarının" ardından hakemin karşılaşmayı yarıda kesmesi sonrasında bugün basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, "Ben, apolitik birisiyim, tüm ideolojilere karşıyım. Sadece bir futbolcuyum ve Ukraynalı bir vatanseverim." şeklinde konuştu.

Kendisine yönelik hakaret içerikli suçlamalardan "sıkıldığını" vurgulayan Zozulya, "Ülkeme yardım etmek, vatansever olmak suç değildir. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bana telefon ederek, teşekkür etti. Herhangi bir devlet başkanı bir Nazi'yi destekler mi?" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında çok sık yayınlanan, eli silahlı fotoğrafa ve Rusya'ya karşı savaşıp, Ukrayna ordusuna para yardımı yaptığı iddialarına tepki gösteren Zozulya, "Yaptığım yardım asla silah alımı için olmadı. Hayat kurtarmak için ambulans, erzak ya da kıyafet alımına yardım ettim. Çocuklar ve hastalar için ilaç alımına veya hastanelere yardım ettim." açıklamasında bulundu.

İspanya 2. Futbol Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü oynanan Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının, Zozulya'yı hedef alarak "Defol Nazi" şeklindeki tezahüratları sebebiyle hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

İspanya Futbol Federasyonu, ikinci yarısı oynanmayan maç ile ilgili kararını henüz açıklamadı.

Zozulya, 2016-2017 sezonunun ortasında Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya transfer olmuş ancak taraftarların tepkisinden dolayı forma giyemeden sözleşmesini feshederek takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA