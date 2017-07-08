Ukraynalı Finalist Anna Danchenko Uzay Bilimleri Okuyor

ANTALYA Kemer'de düzenlenen Miss Kemer International Güzellik Yarışması 2017'nin Ukraynalı finalisti 19 yaşındaki Anna Danchenko, tam bir Türkiye aşığı. 14 yaşından bu yana tatil için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Anna Danchenko, yarışmadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.



Ukrayna'da uzay bilimleri okuyan aynı zamanda modellik yapan Anna Danchenko, 20 ülke temsilcisi arasında düzgün fiziği ve güzelliğiyle ön plana çıkan adaylardan. 1.80 boy, 90-60-93 ölçüleri ile dikkati çeken kraliçe adayı, yarışmanın favorileri arasında yer alıyor.



Kendisinin ve ailesinin tam bir Türkiye tutkunu olduğunu anlatan Anna Danchenko, "14 yaşından bu yana her yaz Antalya'ya tatile geliyorum. İleride burada yaşamayı istiyorum. Havası, güneşi ve denizine bayılıyorum. Türk insanı ile çok iyi iletişim kurabiliyorum. Yarışma finaline katılmaya hak kazandığımı duyduğumda çok sevindim. Kamp süresince çok güzel arkadaşlıklarım oldu. Jüriden en yüksek puanı alarak birinci olmak istiyorum. Ülkeme dereceyle dönmek beni çok mutlu edecek" diye konuştu.



Yarışmanın finali yarın gece yapılacak.



- Antalya