Ukraynalı eski milli futbolcu savaştan kaçarken Manisa'da kaza yaptı

UKRAYNA Milli takımının eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, savaş nedeniyle Türkiye'deki arkadaşının daveti üzerine İzmir'in Çeşme ilçesine gelirken dün Manisa'da kaza yaptı. Çarpıştığı otomobildeki 4 kişinin kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı kazadan yara almadan kurtulan Yakovenko, " Ukrayna'dan son ana kadar ayrılmak istemedik ama Harkiv'de neler olduğunu gördük, Kiev'in yakınlarında patlamalar oldu. Ailemle birlikte yola çıkmaya karar verdik" dedi.

Ukrayna milli takımının eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, Rusya'nın başlattığı işgalin ardından menajer arkadaşı Yunus Emre Sayılgan'ın daveti ile İzmir'in Çeşme ilçesine gelmek üzere 8 gün önce Kiev'den yola çıktı. Beraberinde annesi, babası, babaannesi ve anneannesi ile nişanlısını ile birlikte zorlu bir yolculuktan sonra dün Türkiye'ye gelen 34 yaşındaki Yakovenko yönetimindeki cip, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Manisa Saruhanlı mevkisinde Özlem Çevik (34) yönetimindeki 16 ZU 808 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol kenarındaki şarampole devrildi. Yaralanan sürücü Özlem Çevik ile Salim (39), Nisa (5) ve Baybars Çevik (9), ambulanslarla Saruhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yakovenko ile cipte bulunan ailesi ise kazayı yara almadan atlattı. Yakovenko, bir otomobilin sıkıştırması sonucu şerit değiştirince arkadan gelen otomobilin çarptığı belirtti.

Ukrayna'da Metalist Kharkiv ve Dinamo Kiev, Belçika'da Lierse, Genk, Anderlecht, Westerlo, İtalya'da Fiorentina, İspanya'da Malaga gibi kulüplerde forma giyen, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde de birçok maça çıkan ve 2016 yılında futbolu bırakan Oleksandr Yakovenko, bir dönem de Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'yle Dinamo Kiev'de takım arkadaşı olduğunu bildirdi. Yakovenko, savaş başlamadan henüz 1 gün önce Vida'yla telefonda konuştuklarını da söyledi.