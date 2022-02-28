Ukraynalı Eski Diplomattan 'Sovyetler' Uyarısı - Haberler

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Ukraynalı Eski Diplomattan 'Sovyetler' Uyarısı

DailyMotion.com - Güncel
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VOA Türkçe'ye konuşan Ukrayna eski Başbakanlık Danışmanı ve eski diplomat Yevgeniya Gaber, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Sovyetler Birliği'ni yeniden yaratacağını söyledi.

VOA Türkçe'ye konuşan Ukrayna eski Başbakanlık Danışmanı ve eski diplomat Yevgeniya Gaber, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Sovyetler Birliği'ni yeniden yaratacağını söyledi. Gaber, Ukrayna'nın NATO ülkelerinden beklentilerinin çok farklı olduğunu ve hayalkırıklığı yaşandığını da kaydetti

DailyMotion.com - Güncel

Başbakanlık, Diplomat, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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