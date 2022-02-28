Ukraynalı Eski Diplomattan 'Sovyetler' Uyarısı

VOA Türkçe'ye konuşan Ukrayna eski Başbakanlık Danışmanı ve eski diplomat Yevgeniya Gaber, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, Sovyetler Birliği'ni yeniden yaratacağını söyledi. Gaber, Ukrayna'nın NATO ülkelerinden beklentilerinin çok farklı olduğunu ve hayalkırıklığı yaşandığını da kaydetti

DailyMotion.com - Güncel